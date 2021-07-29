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İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci hayranı çıktı
İbrahim Tatlıses, Saniye fanı çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan İmparator, güzel oyuncuya sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.
Tatlıses, Selin Yeninci hakkında twitter'da şunları yazdı: 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah. Yeminle alkışlıyorum. ' Alkış emojileriyle paylaşılan mesaj, Selin Yeninci ile ilgili çok sayıda beğeni ve yorum aldı.