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İbrahim Tatlıses: Ne Yargı’ymış be arkadaş!

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#Yargı#İbrahim Tatlıses#Kanal D
İbrahim Tatlıses: Ne Yargı’ymış be arkadaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 15:17

Yargı’yı izleyen İmparator, Pınar Deniz’in performansına ve senaryoya hayran kaldı.

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Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Yargı 3’üncü sezonunun ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyenlerin uzun süredir heyecanla beklediği dizi yine ters köşe hikayesiyle büyük beğeni toplayarak reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyada da trend olan Yargı’ya ve dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'e övgü dolu bir yorum yaptı.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Pınar Deniz bitirdin beni kızım. Ne yargıymış arkadaş! Bütün ekibi tebrik ediyorum” cümlelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses: Ne Yargı’ymış be arkadaş

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz oyunculuk performansı ile yıktı geçti.

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Yeni sezona “Savcı Ceylin” karakteri ile giriş yapan oyuncu, dizideki performansı ile de adından söz ettirmeyi başardı. Ilgaz ile tekrar karşılaştığı duygusal sahnelerin yanı sıra kızı Mercan’ı kaybettiği anlardaki oyunculuğu izleyiciyi derinden etkiledi.

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#Yargı#İbrahim Tatlıses#Kanal D

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