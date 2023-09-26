İbrahim Tatlıses: Ne Yargı’ymış be arkadaş!

Haberin Devamı

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Yargı 3’üncü sezonunun ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyenlerin uzun süredir heyecanla beklediği dizi yine ters köşe hikayesiyle büyük beğeni toplayarak reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyada da trend olan Yargı’ya ve dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'e övgü dolu bir yorum yaptı.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Pınar Deniz bitirdin beni kızım. Ne yargıymış arkadaş! Bütün ekibi tebrik ediyorum” cümlelerini kullandı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz oyunculuk performansı ile yıktı geçti.

Haberin Devamı

Yeni sezona “Savcı Ceylin” karakteri ile giriş yapan oyuncu, dizideki performansı ile de adından söz ettirmeyi başardı. Ilgaz ile tekrar karşılaştığı duygusal sahnelerin yanı sıra kızı Mercan’ı kaybettiği anlardaki oyunculuğu izleyiciyi derinden etkiledi.