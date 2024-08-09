İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor: Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı... Eski halim olsa bunları yapabilir miydi?

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DİLAN Çıtak geçen günlerde babası İbrahim Tatlıses’i kastederek bir süredir mobbing ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Çıtak, “Beyaz Magazin” programında gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlattı: “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmamı feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu biliyor. Şu an maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım.” İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, “Benim soyadımı kullanmasın” dedi.



DERYA TUNA YAPIMCIMI TEHDİT ETTİ



İbrahim Tatlıses ayrıca “Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey” mesajını da gönderdi. Dilan Çıtak ise şu yanıtı verdi: “Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor.

O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır. Babam kalp ameliyatına girmeden önce ona, ‘6,5 milyon Euro’luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim zaten yorgun olursun’ diye imza attırmak istiyor. İbrahim Tatlıses ‘Ben daha ölmedim’ diyerek imza atmıyor.”

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ELİF ADA BABASIYLA KONUŞAMIYOR



Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in 11 yaşındaki kızı Elif Ada ile ilgili şu iddialarda bulundu: “Elif Ada’yı İbrahim Tatlıses’in yanında gördünüz mü? Babasıyla konuşamıyor bile. Babasından çekiniyor, korkuyor. Babası ‘Gel öpeyim’ dediği zaman bile gözlerini kapatarak gidiyor. Yanında çalışan Tuğçe Korkmaz’ın çocuğu rahatça havuzunda yüzdüğüne şahit oldum. Elif Ada o havuza bir kere giremedi.” Şarkıcı, Tatlıses’in kendisine iyi gelmediğini de söyledi: “Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diyince yardımcıları ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın kuralları var’ dedi. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı.”

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SALTANATI YIKILMASIN İSTİYOR

Çıtak, “Şu an karşınızda bir imparator var ve saltanatı yıkılmasın diye uğraşıyor. Gözüme değil de mesaja mı inanacağım? Ayşegül Yıldız da her şeyin farkında. Maalesef zor durumlara düştüğü için konuşmaz. Benim, İdo ya da başka biriyle problemim yok. Problemi yaratan kişi kendisi. Maalesef çocuklar arasındaki husumeti, adaleti sağlayamayan da kendisidir” dedi.

İBRAHİM TATLISES: EVİMİ BASTI BANA KUMANDA FIRLATTI

Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses kızının iddiaları için şunları söyledi:

'Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim birimi beş beşimi on beş etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir. Kendisi ne öyle bir şey bana teklif eder ne de ben ona öyle bir şey derim. Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa’ ki çocuklarım aradı başıma hepsi toplandı ama Dilan yoktu. Bunları nereden çıkartıyor."