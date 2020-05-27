İbrahim Tatlıses hayranları Kanal D'de buluştu

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses’in konseri bayramın 3’üncü akşamı yayınlandı. Sanatçının Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dev orkestra eşliğinde 5 bin seyirciye söylediği şarkılarına bu kez ekran başındaki milyonlar

eşlik etti. Hayranları Tatlıses’le Kanal D ekranında hasret giderdi; eğlenirken duygusal anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE OTURDU

İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri, sosyal medyada da çok konuşuldu. Sadece Talıses hayranları değil müzik ve şov dünyasının önde gelen isimleri de yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini dile getirdi.

Twitter’da #KanalD ve#İbrahimTatlısesHarbiyeKonseri kelimeleri tüm gece Türkiye gündeminde ilk üçsırada yer aldı. Dünya gündemine de giren paylaşımlar, listede uzun süre kaldı.Tatlıses konseri sosyal medyada dün gece yaklaşık 40 milyonluk bir erişimsağladı.