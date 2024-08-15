İbrahim Tatlıses: Aydemir Akbaş için dua bekliyorum

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YOĞUN BAKIMDA

Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren yakın dostu İbrahim Tatlıses " 45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum" dedi.



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