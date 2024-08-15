İbrahim Tatlıses: Aydemir Akbaş için dua bekliyorum

YOĞUN BAKIMDA
Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren yakın dostu İbrahim Tatlıses " 45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum" dedi.
İLK BENDEN DUYUN İSTEDİM
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, 1.5 yıl önce yeniden kansere yakalandığını "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser
olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." sözleriyle duyurmuştu.