×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İbrahim Tatlıses: Aydemir Akbaş için dua bekliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Aydemir Akbaş#İbrahim Tatlıses#Kanser
İbrahim Tatlıses: Aydemir Akbaş için dua bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:00

Uzun yıllardır kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzücü haber...

Haberin Devamı

YOĞUN BAKIMDA
 Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren yakın dostu İbrahim Tatlıses " 45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses: Aydemir Akbaş için dua bekliyorum


İLK BENDEN DUYUN İSTEDİM
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş,  1.5 yıl önce yeniden kansere yakalandığını  "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." sözleriyle duyurmuştu.

Gözden KaçmasınAydemir Akbaş: İnadım inat kanseri yeneceğimAydemir Akbaş: İnadım inat kanseri yeneceğimHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydemir Akbaş#İbrahim Tatlıses#Kanser

BAKMADAN GEÇME!