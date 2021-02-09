İbrahim Paksoy bulundu mu? Çete lideri olduğu ortaya çıktı

n 37 yaşındaki İbrahim Paksoy'un anne ve ablası Müge Anlı'ya katılarak yardım istemişti. Aile, çocuklarının kaybında İbrahim Paksoy'un kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sema Mantar'ı suçlamıştı.

Günlerdir konuşulan şüpheli kayıpta yeni gelişmeler yaşandı. İbrahim Paksoy'un 2019 yılında hapiste yattığı ortaya çıktı. Ayrıca Paksoy'un yaralama, tefecilik, haraç gibi suçlardan bir çok dosyasının bulunduğu ve savcılık tarafından araması olduğu öğrenildi.

2015 yılında kahvehanede gerçekleşen silahlı çatışmanın faillerinden biri kendisinden 6 yıldır haber alınmayan İbrahim Paksoy çıktı. İbrahim Paksoy'un kaybıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’ya bağlanan kişiler, Tire'de kahvehaneye dönük silahlı saldırıdan dolayı İbrahim Pala firari olarak arandığını söyledi.