İbrahim Fakih kimdir, tarihte var mı? Murat Serezli hakkında bilgiler

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Kuruluş Osman dizisinde ekrana gelen İbrahim Fakih karakterine tarihte rastlanmıyor. Dizideki karakter Söğüt'e derviş kılığı ile gelen bir örgüt lideri olan casustur.

Murat Serezli hakkında bilgiler

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Serezli, tiyatro/sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi.

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Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni almıştır. Savaşçı dizisinde rol almıştır.