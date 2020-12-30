MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programında!
GeriTelevizyon İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programında!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programında!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programında!
Abone Olgoogle-news

İbrahim Çelikkol, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan isimler arasında bulunuyor. İbrahim Çelikkol’un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Son dönemde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Çelikkol birçok sevilen dizide rol aldı. İşte ünlü isim hakkında bilgiler

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programı konukları arasında yer alan İbrahim Çelikkol merak edilen isimler arasında. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol 1982 yılında İzmit'te doğumlu. Çelikkol daha önce Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Kördüğüm gibi dizilerde rol almıştı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 1982 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Oyuncu olmadan önce profesyonel modellik yapan yakışıklı oyuncu basketbol ile ilgileniyordu. Basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk eğitimi alan İbrahim Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı.

Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde yer aldı. İffet adlı dizinin başrolünde canlandırdığı Cemil karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha sonra büyük bütçeli sinema filmlerinde yer aldı.

İbrahim Çelikkol 'Kördüğüm' adlı televizyon dizisinde Belçim Bilgin ile başrolü paylaştı. Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili dizilerinde de rol almıştır.

İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında İbrahim Çelikkol O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programında

Sevilen isim Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veriyor. Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle