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Televizyon
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

İbrahim Büyükak: Çekimler aralıkta başlayacak

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İbrahim Büyükak: Çekimler aralıkta başlayacak
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İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile önceki gün Etiler’deydi.

Voi adlı mekanda oturan çift, muhabirleri görünce selam verdi. Kendi hayatını anlatan bir dizi çekmeye hazırlanan Büyükak “Aralık gibi sete çıkacağız” dedi. Oyuncu kadrosuyla ilgili ser verip sır vermeyen Büyükak, “Kafamda birileri var istediğim ama şimdi daha ona bile söylememişken burada size söylemeyeyim, ayıp olur” diye konuştu. 

 

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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