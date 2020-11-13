İbrahim Büyükak: Çekimler aralıkta başlayacak

Voi adlı mekanda oturan çift, muhabirleri görünce selam verdi. Kendi hayatını anlatan bir dizi çekmeye hazırlanan Büyükak “Aralık gibi sete çıkacağız” dedi. Oyuncu kadrosuyla ilgili ser verip sır vermeyen Büyükak, “Kafamda birileri var istediğim ama şimdi daha ona bile söylememişken burada size söylemeyeyim, ayıp olur” diye konuştu.