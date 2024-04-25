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İbrahim Ayel ikinci kez ameliyat masasına yattı... Yasemin Şefkatli oğlu için dua istedi

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#Yasemin Şefkatli#İdo Tatlıses#İbrahim Ayel
İbrahim Ayel ikinci kez ameliyat masasına yattı... Yasemin Şefkatli oğlu için dua istedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 10:54

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattı. Ünlü çift çocukları için dua istedi.

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuş; çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve takipçilerinden dua istedi.

İbrahim Ayel ikinci kez ameliyat masasına yattı... Yasemin Şefkatli oğlu için dua istedi

'AMELİYATI ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

İbrahim Tatlıses, bir süre sonra takipçilerine teşekkür ederek, torununun ameliyat olduğunu söyledi:

"Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok çok teşekürler sağolun varolun"

İbrahim Ayel ikinci kez ameliyat masasına yattı... Yasemin Şefkatli oğlu için dua istedi

TABURCU OLDU

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İbrahim Ayel'den güzel haber 12 gün sonra geldi ve taburcu oldu. Yasemin Şefkatli, oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notu ile paylaştı.

İKİNCİ OPERASYON NİSANDA

Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz mart ayında ikizlerini rutin kontrol için doktora götürdü. Şefkatli, minik oğlunun ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı. 

DUALARINIZ EKSİK ETMEYİN

İbrahim Ayel, bugün ikinci operasyon için masaya yattı. Eşi İdo ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yasemin Şeflkatli, minik oğlu için dua istedi:

"Ayelikomuz operasyonda... Dualarınız eksik etmeyin olur mu?" 

İbrahim Ayel ikinci kez ameliyat masasına yattı... Yasemin Şefkatli oğlu için dua istedi

"21. HAFTADAN BERİ BİLİYORDUK"

Yasemin Şefkatli, minik oğlunun yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayeli'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon ol bacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlaer geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebeiş çok güçlü her şey çok güel olacak. Bu fotoğrafya yoğun bakım ekibinin, aile gibi olduğumuz ve bizden desteğini çekmeyen çok güzel insanlarla bir anı"

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İbrahim Ayel ikinci kez ameliyat masasına yattı... Yasemin Şefkatli oğlu için dua istedi

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#Yasemin Şefkatli#İdo Tatlıses#İbrahim Ayel

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