İbo Show’un yeni bölüm konukları belli oldu – İbo Show yeni bölüm ne zaman?

İbo Show'un beşinci yeni bölüm konukları belli oldu. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, İbo Show, beşinci bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor.



İbrahim Tatlıses sunumuyla 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak beşinci bölüme; Serdar Ortaç, şarkıcı Gülben Ergen, usta sanatçı Nilgün Belgün ve oyuncu Mustafa Üstündağ konuk olacak.



SON BÖLÜME GONCA VUSLATERİ DAMGA VURDU



İbo Show’un yayınlanan son bölümüne Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri, konuk oldu. Kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan Gonca Vuslateri’nin tarzındaki değişim çok konuşuldu.



