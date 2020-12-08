İbo Show’un yeni bölüm konukları belli oldu – İbo Show yeni bölüm ne zaman?
Dokuz yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'un beşinci bölümü için geri sayım devam ediyor. İbo Show’un yeni bölüm konularının belli olmasıyla birlikte tarihe yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, İbo Show’un bu haftaki konukları kimler? İbo Show yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek?
İbo Show'un beşinci yeni bölüm konukları belli oldu. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, İbo Show, beşinci bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor.
İbrahim Tatlıses sunumuyla 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak beşinci bölüme; Serdar Ortaç, şarkıcı Gülben Ergen, usta sanatçı Nilgün Belgün ve oyuncu Mustafa Üstündağ konuk olacak.
SON BÖLÜME GONCA VUSLATERİ DAMGA VURDU
İbo Show’un yayınlanan son bölümüne Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri, konuk oldu. Kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan Gonca Vuslateri’nin tarzındaki değişim çok konuşuldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle