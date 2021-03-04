İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu- İşte 6 Mart İbo Show konukları

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show’un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show’un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.



İbo Show'a 6 Mart Cumartesi günü Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray, Serpil Sarı konuk olacak.