İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu - İşte 3 Nisan İbo Show konukları

Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show, her hafta sonu izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. ‘İbo Show’, cumartesi günleri özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. İbo Show'un bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümü 3 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de ekrana gelecek. Cumartesi ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden fragman da paylaşıldı.

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