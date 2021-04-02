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GeriTelevizyon İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu - İşte 3 Nisan İbo Show konukları
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Televizyon
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu - İşte 3 Nisan İbo Show konukları

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İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu - İşte 3 Nisan İbo Show konukları

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da her hafta sanat dünyasının sevilen isimleri ağırlanıyor. Peki, İbo Show’un bu haftaki konukları kimler olacak?

Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show, her hafta sonu izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. ‘İbo Show’, cumartesi günleri özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. İbo Show'un bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümü 3 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de ekrana gelecek. Cumartesi ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden fragman da paylaşıldı. 

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