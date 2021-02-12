İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu - İşte 13 Şubat İbo Show konukları

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir 90’lar gecesi yaşatmaya hazırlanan İbo Show, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

İbo Show’, yeni bölümüyle 13 Şubat Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...