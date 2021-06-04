İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu - İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show cumartesi geceleri izleyicilere müzik şöleni yaşatıyor. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında kimler var? İşte İbo Show'un 5 Haziran tarihli konukları...
İbo Show'un 5 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünün konuklarının isimleri açıklandı. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda birbirinden keyifli anlar yaşanıyor. ‘İbo Show bu hafta, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter'i ağırlayacak.