İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte İbo Show'un bu haftaki konukları

İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Yeni bölüm konuklarını duyuran fragmana Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses’in Mavi Mavi şarkısıyla düeti damga vurdu. Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Buna göre Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat'ın konuk olarak katılacağı program, 21 Kasım'da ekrana gelecek.