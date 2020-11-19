İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte İbo Show'un bu haftaki konukları
Ekran macerasına geride bıraktığımız hafta sonu başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Star’da yayınlanmaya başlayan ‘İbo Show’, ikinci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Programda geçen hafta Deniz Seki, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ve Sibel Can gibi başarılı isimler ağırlanmıştı. Peki, İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte İbo Show'un bu haftaki konukları
İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Yeni bölüm konuklarını duyuran fragmana Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses’in Mavi Mavi şarkısıyla düeti damga vurdu. Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Buna göre Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat'ın konuk olarak katılacağı program, 21 Kasım'da ekrana gelecek.
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