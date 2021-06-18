İbo Show yeni bölüm konukları: İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses de konuklar arasında
Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan İbo Show’un yeni bölüm konukları belli oldu. Bu hafta 19 Haziran tarihinde yayınlanacak olan İbo Show bu hafta yine saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, müzik şöleni yaşatacak olan İbo Show’a bu hafta kimler konuk olacak? İşte 19 Haziran İbo Show konukları…
İbo Show yeni bölüm konukları yayınlanan tanıtımla paylaşıldı. Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show’a bu hafta İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses’te konuk olarak katılacak.
İBO SHOW'UN DİĞER KONUKLARI
METİN ŞENTÜRK
GÜLLÜ
ORHAN ÖLMEZ
SAVAŞ ÖZDEMİR
RUBATO
DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?
2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Babasının izinden giderek müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.
2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.
Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.