İbo Show yeni bölüm konukları: İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses de konuklar arasında

İbo Show yeni bölüm konukları yayınlanan tanıtımla paylaşıldı. Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show’a bu hafta İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses’te konuk olarak katılacak.

İBO SHOW'UN DİĞER KONUKLARI



METİN ŞENTÜRK

GÜLLÜ

ORHAN ÖLMEZ

SAVAŞ ÖZDEMİR

RUBATO

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Babasının izinden giderek müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

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