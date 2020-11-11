İbo Show ne zaman yayınlanacak? İşte İbo Show'un yeni tarihi

İbo Show, 31 Ekim’de yaşanan İzmir depremi ardından ertelenmişti. İbo Show'un ilk bölüm tarihi yeniden belirlendi. İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.