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İbo Show ne zaman, bu akşam yok mu? İbo Show için flaş karar
İbo Show yayın tarihinde değişikliğe gidildi. 9 yıllık aranın ardından Star Tv ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak olan İbo Show, 31 Ekim tarihli yayın akışından çıkarıldı. Peki, İbo Show yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye’yi yasa boğan 6.6 şiddetindeki İzmir depremi ardından birçok televizyon kanalı eğlence programlarını yayın akışından çıkardı. Bunlardan biri de 31 Ekim’de ekran macerasına başlayacak olan İbo Show oldu. İlk bölümde Deniz Seki ve Kutsi’yi ağırlayacak olan İbo Show’un ilk bölüm tarihi ertelendi.
İbo Show’un yeni tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.
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