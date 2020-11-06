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Televizyon
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

İbo Show ne zaman başlayacak, neden yok? Star TV yayın akışı

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İbo Show ne zaman başlayacak, neden yok? Star TV yayın akışı
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İbo Show yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programın 31 Ekim’de yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Star TV yayın akışında program yer almadı. Peki İbo Show ne zaman başlayacak?

İbo Show için heyecan giderek artıyor. İzleyiciler İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı programın ne zaman ekrana geleceğini merak ediyorlar. İlk bölüm konukları belli olan program Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi ardından geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. İşte 7 Kasım Star TV yayın akışı ve detaylar

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye’yi yasa boğan 6.6 şiddetindeki İzmir depremi ardından birçok televizyon kanalı eğlence programlarını yayın akışından çıkardı. Bunlardan biri de 31 Ekim’de ekran macerasına başlayacak olan İbo Show oldu. İlk bölümde Deniz Seki ve Kutsi’yi ağırlayacak olan İbo Show’un ilk bölüm tarihi ertelendi. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir

09:30 Yerli dizi tekrar / sinema

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar / sinema

16:20 Yerli dizi tekrar / sinema

18:45 Star Haber

20:00 Mumya Geri Dönüyor

22:00 Mumya Geri Dönüyor

00:30 Yerli dizi tekrar / sinema

04:00 Erkenci Kuş

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