İbo Show konukları kimler? İşte 6 Mart İbo Show'un bu haftaki konukları

6 Mart İbo Show konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'da sanat dünyasının tanınan isimleri ekranlarda izleyenleri müziğe doyuracak. Bu hafta yayınlanacak olan İbo Show yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. Programın bu haftaki konukları arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray, Serpil Sarı yer alıyor.

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU

6 Mart Cumartesi İbo Show konukları arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray, Serpil Sarı yer alıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.