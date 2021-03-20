İbo Show konukları kimler? İşte 20 Mart Cumartesi İbo Show'un bu haftaki konukları ve yeni bölüm fragmanı
İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin misafir olduğu program bu hafta da yeni bölümü ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'da sanat dünyasının değerli sesleri yorumladıkları şarkılarla televizyon başındakilere adeta müzik şöleni yaşatacak. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda keyifli anlar yaşanacak. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte, Star TV'de Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan 20 Mart İbo Show'un bu haftaki konukları...
20 Mart İbo Show’un konukları arasında bu hafta da sanat dünyasının ünlü isimleri yer alıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show'da ünlü sanatçılar izleyenleri müziğe doyuracak. İbo Show'un yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. Programın bu haftaki konukları arasında Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş yer alıyor.
İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
20 Mart Cumartesi İbo Show konukları arasında Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş yer alıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda her hafta birbirinden ünlü isimler programa renk katıyor.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.