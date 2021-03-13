İbo Show konukları kimler? İşte 13 Mart İbo Show'un bu haftaki konukları

İbo Show’un konukları, her hafta izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show’a ünlü isimler konuk oluyor. Yayımlanan fragman ile 13 Mart İbo Show konukları da belli oldu. İşte İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show’a bu hafta gelecek olan ünlü isimler

İŞTE İBO SHOW’UN BU HAFTAKİ KONUKLARI

İbo Show konukları arasında bu hafta Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan bulunuyor. Programda Nükhet Duru ve İbrahim Tatlıses geçmişte yaşadıklarından bahsediyorlar.

İbrahim Tatlıses programda sevilen şarkısı Sabuha’yı seslendiriyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

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