İbo Show konukları kimler? 22 Mayıs İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show’a birbirinden ünlü isimler bu akşam da izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Dokuz yıl aradan sonra ekranlara geri dönen ve usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda müzik dünyasının değerli sesleri yorumladıkları şarkılar ile ekran başındakileri adeta müziğe doyuracak. Peki, İbo Show konukları kimler?
22 Mayıs İbo Show konukları arasında bu akşam da ünlü isimler ekranlara gelecek. Her Cumartesi seyircisini ekran başına toplayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses efsane şarkılarını seslendirecek. İşte, 22 Mayıs İbo Show'un bu akşamki konukları hakkında bilgiler...
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.
Bu hafta İbo Show'da Ankara şarkıları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte konuklar:
AYŞE DİNÇER
HÜSEYİN KAĞIT
VELİ ERDEM KARAKÜLAH
MUSTAFA TAŞ
SERKAN NİŞANCI
İBOCAN