İbo Show konukları kimler? 20 Mart İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

20 Mart İbo Show’un konukları arasında bu hafta da sanat dünyasının ünlü isimleri yer alıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show'da ünlü sanatçılar izleyenleri müziğe doyuracak. İbo Show'un yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. Programın bu haftaki konukları arasında Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş yer alıyor.

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU

20 Mart Cumartesi İbo Show konukları arasında Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş yer alıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda her hafta birbirinden ünlü isimler programa renk katıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

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