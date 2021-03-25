İbo Show konukları belli oldu! İşte 27 Mart İbo Show konukları

İbo Show 27 Mart konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen program her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. İbo Show konukları arasında bu hafta Sami Özer ve Melihat Gülses de bulunuyor. İşte tüm konuklar…

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek. İbo Show’a bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü bulunuyor. Programda Sami Özer’in söylediği ilahilere İbrahim Tatlıses’te eşlik ediyor. Hakan Mengüç ney üfleyerek programa renk katıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?