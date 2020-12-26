İbo Show konukları belli oldu! İşte 26 Aralık İbo Show bu hafta konukları
İbo Show konukları arasında ünlü isimler bulunuyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. İşte 26 Aralık İbo Show bu hafta konukları
İbo Show izleyici karşısına her hafta cumartesi akşamları çıkıyor. İbo Show bu hafta konukları arasında Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet bulunuyor. Star TV yayın akışına göre program saat 20:00'de başlayacak.
İŞTE İBO SHOW KONUKLARI
İbo Show 7. bölümüne Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet konuk olacak. Geçtiğimiz hafta programa Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk olmuştu.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor.
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