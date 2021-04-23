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Televizyon
Haber Giriş: 23.04.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

İbo Show konukları belli oldu! İşte 24 Nisan İbo Show konukları

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İbo Show konukları belli oldu! İşte 24 Nisan İbo Show konukları

İbo Show konukları arasında kimlerin olduğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show’a birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Program saat 20:00’de başlıyor. Peki, 24 Nisan İbo Show konukları arasında kimler var?

İbo Show’un bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show’da bu hafta sıra gecesi rüzgarı esecek. Programda türküler söylenecek, çiğköfte yapılacak.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

 İbo Show’da bu hafta sıra gecesi rüzgarı esecek. Programa bu hafta Zekeriya Ünlü konuk olacak. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

Programda türküler söylenecek, çiğköfte yapılacak. Zekeriya Ünlü, ‘Sıra gecesi musikidir. Sıra gecesi ses, saz, söz üzerine sohbet meclisidir’ diyor.

 

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