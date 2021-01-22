İbo Show konukları belli oldu! İşte 23 Ocak İbo Show konukları

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00’de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunduğu program cumartesi akşamı ekrana gelecek.

İŞTE İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay bulunuyor. Resul Dindar ve Selçuk Balcı Karadeniz şarkıları ile programa renk katıyorlar.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor.