İbo Show konukları belli oldu! İşte 20 Şubat İbo Show konukları
İbo Show bu hafta konukları yayınlanan fragman ile açıklandı. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show da bu hafta ünlü isimler programa katılacak. Öte yandan yeni bölüm tanıtımında İbrahim Tatlıses’in imaj değişikliği de dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses’in sunduğu programın bu haftaki konukları
İbo Show’un 20 Şubat konukları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. Bu haftaki konuklar arasında Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe yer alıyor.
İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
İbo Show konukları arasında Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe yer alıyor.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.
Öte yandan yeni bölüm tanıtımında İbrahim Tatlıses’in imaj değişikliği de dikkat çekti. Tatlıses’in saçlarında değişiklik yaptığı görülüyor.