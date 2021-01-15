İbo Show konukları belli oldu! İşte 16 Ocak İbo Show konukları

İbo Show konukları bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Yayınlanan fragman ile 16 Ocak programına katılacak olan ünlü isimlerin kimler olduğu belli oldu. Star TV yayın akışına göre 20:00’de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır bulunuyor.

İŞTE İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır bulunuyor. Hüseyin Turan’ın, ‘Ben zaten bir türkü söylüyorum, 10 sene sonra fark ediliyor.’ demesi stüdyoda kahkahalara sebep oldu. Haluk Levent’in zeybek oynaması dikkatleri çekti.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor.