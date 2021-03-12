İbo Show konukları belli oldu! İşte 13 Mart İbo Show konukları

İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı program her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Saat 20:00’de başlayan İbo Show’a bu hafta Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan konuk olacak.

İŞTE İBO SHOW’UN BU HAFTAKİ KONUKLARI

İbo Show konukları arasında bu hafta Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan bulunuyor. Programda Nükhet Duru ve İbrahim Tatlıses geçmişte yaşadıklarından bahsediyorlar.

İbrahim Tatlıses programda sevilen şarkısı Sabuha’yı seslendiriyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.