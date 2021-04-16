İbo Show konukları arasında kimler var? İşte 17 Nisan İbo Show konukları

İbo Show’un bu haftaki konukları yoğun ilgi görüyor. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Erkan Petekkaya bu haftaki İbo Show konukları arasında yer alıyor. Ünlü isim programda ‘Etek Sarı’ şarkısını seslendiriyor.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Erkan Petekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki bulunuyor.

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Erkan Petekkaya programda ‘Etek Sarı’ şarkısını seslendiriyor. İbrahim Tatlıses, ’11 sene sonra yepyeni bir şarkıyla sizlerin huzurunda olacağım’ diyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

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