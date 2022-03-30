İbo Show konukları arasında kimler var? 30 Mart İbo Show’un bu haftaki konukları

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İbo Show bu hafta konukları arasında yine ünlü isimler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez çarşamba akşamı ekrana gelen program bu hafta da çarşamba günü yayın akışında yer alıyor. Şubat ayında programın kadrosuna dahil olduğu açıklanan ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem de İbo Show 30 Mart programında yer alıyor.

İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Ayta Sözeri, Serdar Ortaç, Lerzan Mutlu, Saba Tümer, bulunuyor.

Şubat ayında programın kadrosuna dahil olan ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem de programda yer alıyor.

İbo Show’un yeni bölümü 30 Mart akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.

07:00 Söz

08:00 Delisin

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu