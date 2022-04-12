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İbo Show konukları arasında kimler var? 13 Nisan İbo Show konukları

#İbo Show Konukları#13 Nisan İbo Show#İbo Show
İbo Show konukları arasında kimler var 13 Nisan İbo Show konukları

İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. İbo Show 13 Nisan konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan program her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyor. Peki, 13 Nisan İbo Show konukları arasında kimler var?

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İbo Show bu hafta konukları merak edilmeye başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show her hafta çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü isim İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen İbo Show’un konukları arasında İsmail YK da bulunuyor.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show konukları arasında İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar bulunuyor.

İbo Show’un yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

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#İbo Show Konukları#13 Nisan İbo Show#İbo Show

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