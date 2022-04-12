İbo Show konukları arasında kimler var? 13 Nisan İbo Show konukları

İbo Show bu hafta konukları merak edilmeye başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show her hafta çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü isim İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen İbo Show’un konukları arasında İsmail YK da bulunuyor.
İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU
İbo Show konukları arasında İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar bulunuyor.
İbo Show’un yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Aramızda Kalsın