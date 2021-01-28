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Televizyon
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

İbo Show konukları açıklandı! İşte 30 Ocak İbo Show konukları

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İbo Show konukları açıklandı! İşte 30 Ocak İbo Show konukları
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İbo Show bu hafta konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show da bu hafta ünlü isimler programa katılacak. İşte İbrahim Tatlıses’in sunduğu programın bu haftaki konukları

İbo Show’un 30 Ocak’taki konukları açıklandı. Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Bu hafta programa Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay gelecek.

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU

30 Ocak İbo Show konukları arasında Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay yer alıyor. Tanıtımda Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ın İbrahim Tatlıses ile ilgili bir anısını anlatıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor.

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