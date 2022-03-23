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İbo Show konuğu Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkücü Yağız Kaya hakkında bilgiler

#Yağız Kaya Kimdir#İbo Show Konuğu Yağız#Türkücü Yağız
İbo Show konuğu Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli Türkücü Yağız Kaya hakkında bilgiler

Bu hafta ibo Show konukları arasında yer alan türkücü Yağız merak konusu oldu. Özellikle yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve seslendirdiği türkülerle hafızalara kazınan Yağız Kaya hakkında detayları öğrenmek isteyen izleyiciler şanatçı hakkında bilgileri araştırıyorlar. Peki, türkücü Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İbo Show konuklarından Yağız Kaya şarkıları...

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İbo Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte konukları arasında yer alan türkücü Yağız hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Yağız Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

YAĞIZ KAYA KİMDİR?

1976 yılında Sivas ilinin bir ilçesi olan Divriği'de dünyaya gelen Yağız Kaya, müzik piyasasında daha çok adı ile tanınmaktadır. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziğine gönül vermiştir.

1990 yılında henüz 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşen Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

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Şu ana kadar çıkardığı toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.

Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programını da sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk ederek en sevilen ve popüler türküleri, şarkıları seslendirmiştir.

 

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#Yağız Kaya Kimdir#İbo Show Konuğu Yağız#Türkücü Yağız

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