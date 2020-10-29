İbo Show hangi kanalda başlayacak? İşte İbo Show konukları ve yayın günü

İbo Show’un yeni bölümleri için geri sayım başladı. İbo Show’un ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan program 31 Ekim Cumartesi günü başlayacak. İşte programın ilk bölüm konukları…

İBO SHOW HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İbo Show 31 Ekim Cumartesi günü Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Program saat 20:00’de başlayacak.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show ilk bölüm konukları arasında Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer bulunuyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapıyor. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak!

“O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabının yer alacağı programda, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.