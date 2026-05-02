KarÄ±sÄ± boÅŸuna yamalÄ± pantolonla gezmemiÅŸ... MilyonlarÄ±n izlediÄŸi dizinin yÄ±ldÄ±zÄ±, boÄŸazÄ±na kadar borca batÄ±nca kolundaki saati bile satmak zorunda kaldÄ±

Haberin DevamÄ±

Ama ÅŸu hayatta hiÃ§bir ÅŸey gerÃ§ekten de dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸil. Uzun hikayeyi kÄ±saca Ã¶zetlersek Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ± da her zaman Ã¶yle para iÃ§inde yÃ¼zmÃ¼yor. Bazen borÃ§ bataÄŸÄ±na girip ellerinde ne var ne yoksa satmak zorunda bile kalabiliyorlar.

MEÄžER YOKLUÄžUN NE OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORLARMIÅž

Son 8 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k kentin uzaÄŸÄ±nda Ã§iftliklerinde yaÅŸayan Nikki Reed ile kocasÄ± Ian Somerhalder da bunun Ã¶rneklerinden biri...

Ä°ki Ã§ocuk annesi Nikki Reed daha birkaÃ§ ay Ã¶nce "AynÄ± yamalÄ± kot pantolonu 20 yÄ±ldÄ±r giyiyorum. AyakkabÄ±larÄ±mÄ±n tabanÄ±nÄ± yÄ±lda birkaÃ§ kez tamir ettiriyorum" dediÄŸinde bazÄ±larÄ± bunu "cimrilik" olarak nitelendirmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Ã–yle ya! Bunca Ã¼nlÃ¼, bunca varlÄ±klÄ± bir yÄ±ldÄ±z, en az kendisi kadar zengin kocasÄ±yla kurduÄŸu hayatta nasÄ±l bÃ¶yle giyinirdi.

BazÄ±larÄ± da bu durumu "tutumluluk" olarak yorumladÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin maddi baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ±ndan kurtulduÄŸunu, gerÃ§ekten sakin ve sade bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Oysa Nikki Reed'in bu sÃ¶zlerinin altÄ±nda "yokluk nedir bilmenin" gerÃ§eÄŸi varmÄ±ÅŸ meÄŸer.





GIRTLAÄžINA KADAR BORCA BATTI

Bu gerÃ§eÄŸi de 47 yaÅŸÄ±ndaki Ian Somerhalder katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte aÃ§Ä±kladÄ±.

Daha 2000'lerin baÅŸÄ±nda dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan The Vampire Diaries'de rol alan Somerhalder, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na girip yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun sonunda da kelimenin tam anlamÄ±yla battÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k kurbanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ian Somerhalder, bunun aÄŸÄ±r bedelini de hiÃ§ saklamadÄ±. Oyuncu, bu talihsizliÄŸin bir sonucu olarak on milyonlarca dolar borcun altÄ±na girdiklerini itiraf etti.

Daha da Ã¶tesinde bu borÃ§larÄ± Ã¶demek iÃ§in evlerinde ne var ne yok hepsini sattÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Hatta bu satÄ±lanlara kiÅŸisel eÅŸyalarÄ± da dahil.





Haberin DevamÄ±

KARISIYLA EL ELE VERÄ°P AYAÄžA KALKTILAR

ÅžÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda The Vampire Diaries gibi izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran bir dizide oynadÄ±ktan sonra bunca borca batmasÄ± hayatÄ±n kendisine yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸaka gibi.

50 yaÅŸÄ±na az bir zaman kala aslÄ±nda emekliliÄŸin keyfine hazÄ±rlanÄ±rken bÃ¶yle bir sÄ±navla karÅŸÄ±laÅŸmak Somerhalder iÃ§in de kolay olmadÄ± elbette.

Ama sonuÃ§ olarak karÄ±sÄ± Nikki Reed ile el ele verip bu sorunu da aÅŸtÄ±lar. Ä°ki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ã§iftliklerinde yaÅŸamaya devam ediyorlar.

Bu noktada hatÄ±rlatalÄ±m. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k Ian Somerhalder'i iÅŸ giriÅŸimlerinden uzak tutmadÄ±. Yiyecek ve iÃ§ecek Ã¼zerine bir marka kurdu. KarÄ±sÄ± Nikki Reed ise yine kendisine ait bir mÃ¼cevher markasÄ±nÄ±n kurucusu.

Haberin DevamÄ±

Somerhalder, on milyonlarca dolar borca girdikten sonra evlerindeki eÅŸyalarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re karÄ±sÄ±yla kendisi kol saatlerini bile satmak zorunda kaldÄ±. Ama bu kÃ¼Ã§Ã¼k bir detay. Ã‡ift borÃ§tan kurtulmak iÃ§in sahip olduklarÄ± evler, arabalar, evlerindeki tablolarÄ± da gÃ¶zden Ã§Ä±karmak zorunda kaldÄ±.

Â



YOKSUL BÄ°R Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° AÄ°LESÄ°NDEN GELÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ian Somerhalder'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu maddi zorluklarÄ±n altÄ±ndan kalkmasÄ±nÄ±n baÅŸka bir nedeni daha var.



YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± fiziÄŸi sayesinde Ã¶nce model sonra oyuncu olan Somerhalder, Ã¶yle Ã§ok zengin bir aileden gelmiyor...



BabasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden Ã§ok fazla uzaklara gitmemiÅŸ bir Ã§iftÃ§iydi. Ailesiyle birlikte mÃ¼tevazÄ± hatta yoksul bir hayat sÃ¼rÃ¼yordu.



BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã§ocukluk tecrÃ¼beleri ve elbette karÄ±sÄ± Nikki'nin bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi onun on milyonlarca dolarlÄ±k borcun altÄ±ndan kalkmasÄ±nÄ± ve yeniden hayata tutunmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±



Â

Somerhalder, bir dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden The Vampire Diaries'de rol almÄ±ÅŸtÄ±.Â

Â