İnternet paylaşımlarıyla ünlü olmuştu… Hamile olduğunu açıkladı, hayatının en büyük acısını yaşadı… Bir yaşındaki kızı hayatını kaybetti!

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Fizik tedavi uzmanı bir doktor olan ve bu alandaki uzmanlığını açtığı sosyal medya hesabı için kullanan Lizzie Kieffer Instagram’ın en tanınmış influencer’larından biri olmuştu.

Sosyal medya için içerikler hazırlayan ve bunları özellikle kadınların doğumdan sonra yaşadıkları sağlık sorunlarını gidermeleri için kullanan ünlü isim bir yaşındaki kızını trajik şekilde kaybetti.

Daha birkaç hafta önce yeniden hamile olduğunu ve üçüncü kez anne olacağını duyuran Lizzie Kieffer bir yaşındaki kızı Lily'nin ani şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fizik tedavi ve fitness geçmişini kadınlara sağlık konusunda eğitim vermek için kullanan Instagram içerik yaratıcısı, Lilian "Lily" Louise'in kızının 23 Nisan’da trajik şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Lizzie Kieffer, sosyal medya hesabında kızının kaybını duyururken yürek yakan bir mesaj paylaştı ve "Annesinin kalbinde kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derin bir sevgiyle yer alan ve babasının kollarında sonsuz rahatlık ve neşe bulan küçük kızımızı kaybettik. Günleri kahkaha ve oyunla doluydu; en sevdiği anlar top havuzuna tırmanmak, kıkırdayarak arkasına bakarak kovalamaca için hevesle merdivenleri tırmanmak ya da ablası Mia ile küçük kırmızı arabasında gezinmekti” dedi…

Kieffer açıklamasında “Paramparçayız” derken. "Çarşamba günü, gerçeğimiz olmasını asla hayal etmediğimiz bir kabusa uyandık. Lily'miz vefat etti” sözleriyle kızlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Kieffer, eşi Matt Kieffer ile birlikte kızlarının ölümü hakkında şu ana kadar bilmedikleri çok şey olsa da, doktorların 12 aylık Lily'nin beyninde büyük bir kitle olduğunu söylediğini belirtti.

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Ünlü influencer “Lily'nin beyninde büyük bir kitle olduğunu öğrendik, ancak hiçbir belirti göstermediği için bunu asla bilemezdik. Daha ileri testler yapılana kadar aylarca bu konuların çoğuyla ilgili daha fazla yanıt öğrenemeyeceğiz” sözleriyle kızlarının ölüm sebebini henüz bilmediklerini açıkladı.

"Kalplerimiz, bedenlerimiz, ruhlarımız onun için acıyor, çünkü o varlıkların en safıydı ve doldurduğu her alana ışık getirdi. Günlerimiz biz daha oluşmadan önce yazıldı ve Lily'nin 374 günlük yaşamında, bize birçok kişinin yaşamı boyunca öğretebileceğinden daha fazlasını öğretti” diyen Lizzie Kieffer 2 Mart’ta hamile olduğunu duyurmuştu.

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Çiftin Mia adını verdikleri üç yaşında bir kızları daha var.