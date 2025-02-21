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İNCİ TANELERİ 33. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Reyyaz Azem ile karşı karşıya: Özgür ve diğerleri hedefte... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İNCİ TANELERİ 33. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Reyyaz Azem ile karşı karşıya: Özgür ve diğerleri hedefte... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 02:42

İnci Taneleri 33. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 20 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Babasından yanıt alamayan Özgür, annesinin katilini bulma konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Dizinin final sahnesinde ise Azem ile görüşen Reyyaz, tehditler savurdu. Özgür ve diğerlerinin artık hedefte olduğunu söyleyen Reyyaz, Azem'e 24 saat süre verdi. Tüm bunların ardından İnci Taneleri 33. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. İşte, İnci Taneleri 33. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 20 Şubat tarihli son bölümünde Azem ve Candan yıllar sonra tekrar karşı karşıya geldi. Candan Azem'e oğlunun ihtiyacı olduğunu söylerken, Azem’i sinirli bir şekilde gören Dilber, Candan’ın kim olduğunu öğrendi. Özgür'ün annesini öldüren kardeşinin peşine düştüğü son bölümde, Zahir’i yanına çağıran Reyyaz, yaşananları anlattı; "Senin çocuklar Zahir’in kardeşini kaçırmışlar." dedi. Reyyaz'ın Azem'e tehditler savurmasının ardından gözler İnci Taneleri 34. bölüm fragmanına çevirdi. İşte, İnci Taneleri 33. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Şubat Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 33. bölümünde Cihan’ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir.
Azem, Candan’ın geçmişten gelip hayatını yeniden mahvetmesine engel olmaya kararlıdır. Nehir annesinin ölmesine sebep olanları bulmak isterken Cihan’ın ise kafası karışıktır.

Reyyaz ve Cihan’ın ekibi arasındaki gerilimi bitirmeye çalışan Azem ne pahasına olursa olsun oğlunu korumanın peşindedir. Piraye’nin Azem’e olan hisleri onun aklını karıştırmaya devam eder. Cihan’ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Sırların bittiği yerde yeni gerçekler başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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