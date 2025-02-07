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İNCİ TANELERİ 31. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem katilin kim olduğunu açıkladı: 'Annesini korumak için...' İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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#İnci Taneleri 31. Son Bölüm#Dizi#Televizyon
İNCİ TANELERİ 31. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem katilin kim olduğunu açıkladı: Annesini korumak için... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 02:54

İnci Taneleri 31. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 6 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Azem'in Nehir ve Özgür'e katilin kim olduğunu açıkladığı bölüm heyecan dolu anlara neden oldu. Nehir babasını suçlarken, Özgür ise sessiz kaldı. Dizinin son sahnesinde ise acı gerçeği itiraf etmenin yükünü kaldıramayan Azem, ortadan kaybolarak tek başına Köyceğiz’e gitti. Tüm bunların ardından İnci Taneleri 31. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. İşte, İnci Taneleri 31. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 6 Şubat tarihli son bölümünde Piraye’ye de gerçekleri anlatan Azem, bir süre her şeyden uzaklaşacağını söyleyip vedalaştı. Dilber ve Yıldız ise habersiz giden Azem’i merak edip aramaya başladı. Azem'in gerçekleri anlatması ekranlara damga vururken ortadan kaybolması ise gözleri İnci Taneleri 32. bölüm fragmanına çevirdi. İşte, İnci Taneleri 31. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Şubat Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 31. bölümünde Azem büyük sırları itiraf ediyor!

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Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur.

Dilber, Azem için çok endişelenir. Piraye bir yandan Azem’in büyük sırrının öğrenmenin şokunu yaşarken diğer yandan şirketteki pozisyonunu korumanın yollarını aramaktadır. Cihan kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basar ve babasını arar. Nehir ne yapacağını nereden başlayacağını bilemez. Azem herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmiştir. Artık tüm sırlardan arınmış yeni bir yol vardır herkesin önünde.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#İnci Taneleri 31. Son Bölüm#Dizi#Televizyon

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