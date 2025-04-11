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Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... 'Karım bu işi tek başına yaptı'

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#John Stamos#Full House#Rebecca Romijn
Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 12:54

Aşkta ve evlilikte doğru insanı bulmak her zaman o kadar da kolay olmaz elbette. Bazı insanlar bu konuda şanslıdır ya da şanslarını kendileri yaratır, orası bilinmez. Ama bazılarının duygusal hayatta aradığını bulması biraz zaman alır.

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Kimi zaman da yaşadığı kötü tecrübeler aklını başına getirir. Ya karşısındaki hata yapar ya kendisi... Sonuçta insan yaşadığı her şeyden ders alır ve doğru yolu bulur.

Tıpkı gencecik yaşından bu yana kamera karşısında olan ünlü oyuncu gibi... O da yıllar önce sevgilisini başkasıyla üstelik yatakta yakaladı.

Sonra evlendiği güzel karısı şöhreti iyice bulunca iddiasına göre onu şeytan gibi görmeye başladı. Ama ünlü oyuncu da sonunda ikinci karısında aradığı mutluluğu buldu.

Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı

BİR DİZİYLE HAFIZALARA KAZINDI
Aslında gösteri dünyasında örneğine sık rastlanan bu öykünün kahramanı bir dönemin ünlü oyuncusu John Stamos.

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1980'lerde rol aldığı Full House adlı yapımla tanınan Stamos, bugün 61 yaşında. 2018 yılından bu yana da Caitlin McHugh ile mutlu bir evliliği ve 7 yaşında bir oğlu var.

Stamos, geçtiğimiz gün de oğlu Billy'nin yeni yaşını kutladı. Elbette aile içinde de pasta kesildi ama Stamos, sosyal medya sayfasından da sahip olduğu erkek evladı için karısını onurlandırmayı ihmal etmedi.

Stamos yaptığı paylaşımda "Bugün Billy 7 yaşına giriyor" diye yazdı.

Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı

SADECE OĞLUNU DEĞİL KARISINI DA KUTLADI
Bu özel günde hayatlarına neşe getiren oğlu Billy'nin yanı sıra bir başkasını da kutlamak gerektiğini satırlarına ekledi. O kişinin de karısı Caitlin olduğunu belirtti Stamos.

Bir dönem General Hospital adlı dizide de kamera karşısına geçen John Stamos, bunun nedenini de şöyle anlattı: "Çünkü bundan 7 yıl önce bütün işi Caitlin tek başına yaptı. Kendi bedeni içinde başka bir bedeni büyüttü."

Karısının dokuz ay boyunca kendini kurban ettiğini, mide bulantıları, sırt ağrıları çektiğini ve uykusuz geceler geçirdiğini belirtti John Stamos.

Doğum yapmanın ise karısının bütün bedenini ters yüz ettiğini ve kalbini ise sonuna kadar açtığını ekledi.

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Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı

'SENİ SEVİYORUZ'
Ünlü oyuncunun belirttiğine göre sadece karısının doğum yapması olmadı onu etkileyen.

Aynı zamanda karısı Caitlin'in, doğumdan sonra geçirdiği iyileşme sürecinden, bebeğini besleyip büyütmesinden ve bütün o süreci dinlenmeden geçirmesinden de çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

İşte bütün bunlar yüzünden doğum gününde sadece oğlunun yeni yaşını değil aynı zamanda annesinin ona sahip olmak için yaptıklarının da kutlandığını belirtti John Stamos.

"Bu özel günün oğlunun olduğu kadar annesinin de olduğunu satırlarına ekledi. "Onun gücünün, sevgisinin ve onu bu dünyaya getirmek için verdiği her şeyin hatırlandığı bir gün" diye yazdı.

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"Mutlu yıllar oğlum ve onu dünyaya getiren kadın. Seni görüyoruz Caitlin ve seni seviyoruz" satırlarıyla da paylaşımını bitirdi.

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Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı

ESKİ KARISINI ŞEYTANA BENZETMİŞTİ... 'SEVGİLİM DE ALDATTI' DEMİŞTİ
Stamos ilk evliliğini, 1998 ile 2005 arasında dönemin ünlü modellerinden Rebecca Romijn ile yapmıştı.

Evliliklerinin son döneminde kendi kariyeri düşüşe geçerken karısının kariyerinin ise yükseldiğini bir süre önce piyasaya çıkan If You Would Have Told Me adlı kitabında anlattı Stamos. Hatta o dönemde Rebecca Romijn'i şeytana benzettiğini bile yazdı.

Stamos. aynı kitapta eski sevgilisi Teri Copley'i de meslektaşı Tony Danza ile yatakta bastığını ileri sürdü. Ama Copley bu iddiaları yalanladı.

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Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı


John Stamos ve Caitlin McHugh, 2018 yılında evlendiler.

Yıllarca ağlayarak sadık koca olmayı öğrendi... Oğlunun yeni yaşını böyle kutladı... Karım bu işi tek başına yaptı

Stamos, Full House adlı diziyle ünlenmişti.

 

 

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#John Stamos#Full House#Rebecca Romijn

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