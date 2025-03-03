İkinci kocasıyla balayına giderken onu da çağırmıştı: Eski kocaya yeni yaş kutlaması... Bana verdiğin çocuklar için teşekkür ederim!

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Ama bazen de aynı çatı altında yaşamak artık olanaksız hale geliyor. İşte o zaman da evlilik bitiyor, yollar ayrılıyor.
Bundan sonrası ise her çift için farklı. Bazıları bir daha birbirlerinin yüzünü bile görmek istemiyor. Ama bazıları için durum tam tersi... Boşansalar da hatta hayatlarına başkaları girse de onlar hep dost kalıyorlar.
'BANA İKİ TANE HARİKA İNSAN VERDİN'
Paltrow paylaşımında "Bana iki tane güzel, harika insan veren adam, doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz Chris" mesajı eşliğinde çocuklarıyla çekilen iki tane fotoğraf paylaştı.
Gwyneth Paltrow'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.
Gwyneth Paltrow ile Chris Martin, yıllar önce boşandılar ama herkese örnek olacak bir birliktelik sürdürüyorlar.
Yakın çevrelerinin de söylediğine göre onlar için önemli olan, ortak çocukları, 20 yaşındaki Apple ile 18 yaşındaki Moses.
Paltrow ile Martin'e yakın bir kaynak "Chris, Gwyneth ile anne ve baba olarak çocuklarına karşı sorumluluklarını bu kadar iyi yürüttükleri için daha fazla minnettar olamazdı" diye anlatmıştı eski çiftin durumunu.
Yine kaynaklara bakılırsa Paltrow ile eski kocası Martin, kendi ilişkileri yürümemiş olsa da artık gençlik çağlarında olan iki çocuklarını her şeyin önüne koymuş durumdalar.
'BİRİNDEN BOŞANINCA ARANIZIN KÖTÜ OLMASI GEREKMEZ'
Paltrow da bir süre önce verdiği bir röportajda "Aile yapısı yeniden kurulabilir ve her boşanma yıkıcı olmak zorunda değildir" diyerek bu konudaki görüşlerini ifade etmişti.
Onun düşüncesine göre biriyle olan ilişkiniz bitse bile aranızın kötü olması gerekmiyor... Hatta iki çocuklarına bu kadar iyi birer ebeveyn olma konusunda da şunları söylemişti Paltrow "Bence Chris ve ben birlikte çocuk büyütmek için yaratılmışız."
Boşanmalarının ardından eski kocası ile ilişkilerinin daha iyi bir hale geldiğini de saklamadı Gwyneth Paltrow. "İlişkimiz böyle çok daha iyi... İki iyi dost ve ebeveyniz. Chris'i her gün görüyorum ve konuşuyorum" sözleriyle anlattı durumu.
Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in evliliklerinden dünyaya gelen kızları Apple 20 oğulları Moses ile 18 yaşında.
Martin, bir süredir oyuncu Dakota Johnson ile ilişki yaşıyor. Nişanlanan çiftin ayrıldığı konuşulsa da iki ay önce çıktıkları Hindistan tatilinde mutluluk tablosu sergilediler.