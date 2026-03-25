Ã–yle geÃ§imsiz ki Ã¶z evladÄ± bile onu terk etti... YalnÄ±zlÄ±ktan bunalan Ã¼nlÃ¼ oyuncu 91 yaÅŸÄ±nda setlere dÃ¶nÃ¼yor... Son nefese kadar emeklilik yok

Bu yÃ¼zden pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yÄ±ldÄ±zÄ± yaÅŸlanÄ±ncaya kadar canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. GerÃ§i bu ihtiÅŸama veda etmek hiÃ§ kolay deÄŸil.Â Ama yine de Ã§oÄŸu belli bir yaÅŸa geldiÄŸinde mesleÄŸinden usul usul da olsa uzaklaÅŸÄ±r. Kendini ailesine, Ã§ocuklarÄ±na, o yaÅŸa kadar sahip olduÄŸu torunlarÄ±na verir..

BaÅŸka bir deyiÅŸle emekli hayatÄ±nÄ±n keyfini sÃ¼rer. Onca yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸarak kazandÄ±ÄŸÄ± servetiyle refah iÃ§inde yaÅŸar.Â Belki kendine yeni zevkler edinir.

MesleÄŸinden tam olarak kopmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bazen Ã¶zel projelerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r.

YALNIZLIKTAN BUNALDI, BU YAÅžINDA SETLERE DÃ–NÃœYOR

Ama sinema dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶yle bir Ã¼nlÃ¼ var ki, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdikten sonra artÄ±k eskisi kadar Ã§alÄ±ÅŸmamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Son zamanlarda Los Angeles sokaklarÄ±nda yanÄ±nda sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen eÅŸlikÃ§ileriyle yemek yerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yalnÄ±zlÄ±ktan bunaldÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuluyordu epeydir.

Tek Ã§ocuÄŸuyla bile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyen bu Ã¼nlÃ¼, belli ki artÄ±k bu hayattan sÄ±kÄ±ldÄ± ve yaklaÅŸÄ±k altÄ± yÄ±llÄ±k bir aradan sonra yeniden kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye karar verdi. Hem de 91 yaÅŸÄ±nda!

ASLINDA Ã‡ALIÅžMA TEMPOSUNU YAVAÅžLATMIÅžTI

Bu Ã¼nlÃ¼, Hollywood'un 'AltÄ±n Ã‡aÄŸÄ±'ndan baÅŸlayarak birkaÃ§ dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Shirley MacLaine.

Son olarak 2022 yÄ±lÄ±nda hem sinema, hem de televizyon iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en MacLaine, o zamandan bu yana da Ã§alÄ±ÅŸma temposunu yavaÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

MacLaine, genellikle de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Malibu sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. Ã–ÄŸle ya da akÅŸam yemeklerini aÃ§Ä±k havada yiyen, yanÄ±na gidenlerle sohbet eden MacLaine, sonra da sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen eÅŸlikÃ§ilerinin koluna girip evinin yolunu tutuyordu.

Hatta bir dÃ¶nem Shirley MacLaine'in yapayalnÄ±z kalmaktan sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶zellikle de hava karardÄ±ktan sonra kendisiyle iki Ã§ift laf edecek bir asistan aradÄ±ÄŸÄ± haberleri de yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ± basÄ±na. Bunun iÃ§in dolgun bir maaÅŸ da vaad ediyordu,Â

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re 91 yaÅŸÄ±na gelen Shirley MacLaine, hem yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan sÄ±kÄ±ldÄ± hem de mesleÄŸini Ã¶zledi.



YENÄ° BÄ°R FÄ°LM Ä°Ã‡Ä°N KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡Ä°YOR

Deadline'Ä±n haberine gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Margret and Stevie (Margret ve Stevie) adlÄ± film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ecek.

MacLaine, filmde Curious George adlÄ± Ã§izgi romanÄ±n ortak yaratÄ±cÄ±larÄ±ndan Margret Rey'i canlandÄ±racak haberlere gÃ¶re.Â

Filmin odaklandÄ±ÄŸÄ± Margret Rey, kocasÄ± H.A.Rey ile birlikte bu Ã¼nlÃ¼ Ã§izgi roman kahramanÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼lerini anlatan kitaplarÄ±yla Ã¼nlenmiÅŸti.

Shirley MacLaine'in yeni filminin senaryosu Stephanie Gillis imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. YÃ¶netmen koltuÄŸunda ise Matthew Weiner oturuyor.

Bu film sayesinde Shirley MacLaine de aslÄ±nda emekliliÄŸin keyfini sÃ¼recek yaÅŸta setlere dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olacak.

YAKINDAN TANIYANLARA GÃ–RE GEÃ‡Ä°NMESÄ° ZOR BÄ°RÄ°Â

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Shirley MacLaine hakkÄ±nda konuÅŸulan en Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±, oyuncunun yalnÄ±zlÄ±ktan fazlasÄ±yla bunaldÄ±ÄŸÄ± oluyordu.

Ama diÄŸer yandan bu biraz da onun tercihi.

Her ne kadar Ã¶zellikle de hava kararÄ±p herkes evine Ã§ekildikten sonra dertleÅŸecek birini arÄ±yor olsa da sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã§ok da kolay bir insan deÄŸil MacLaineâ€¦ Biraz hÄ±rÃ§Ä±n ve sabÄ±rsÄ±z... Ãœstelik de inatÃ§Ä±.

Bu arada her ne kadar yalnÄ±zlÄ±ktan yakÄ±nsa da MacLaine'in bu yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± biraz da kendisinin istediÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m...

Daha yÄ±llar Ã¶nce eski kocasÄ± Steve Parker'Ä± ve hayattaki tek evladÄ±nÄ± yani kÄ±zÄ±nÄ± hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±. YakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu da yine yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l Ã¶nce arayÄ±p sormaz oldu. SonuÃ§ olarak da yalnÄ±z kaldÄ±.

65 YAÅžINDA BÄ°R KIZI VAR: HayatÄ±nÄ±n sonbaharÄ±nda yalnÄ±zlÄ±kla mücadele eden Shirley MacLaine, bir dönem özel hayatÄ±yla ve aÅŸklarÄ±yla da çok konuÅŸuluyordu. Tek evliliÄŸini 1954 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Steve Parker ile yapan MacLaine'in bu evlilikten Sachi adÄ±nda 65 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Ã‡OCUK YAÅžTA DANS EDEREK KARÄ°YERÄ°NE BAÅžLADI

Neredeyse Ã§ocuk yaÅŸÄ±ndan beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan MacLaine, 1983 yÄ±lÄ±nda Terms of Endearment (Sevgi SÃ¶zcÃ¼leri) adlÄ± filmle Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

Kariyeri boyunca bunun yarÄ± sÄ±ra Emmy, BAFTA ve AltÄ±n KÃ¼re gibi Ã§ok sayÄ±da saygÄ±n Ã¶dÃ¼lÃ¼ de koleksiyonuna kattÄ±.

Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken ayak bilekleri zayÄ±f olduÄŸu iÃ§in annesi onu baleye yÃ¶nlendirdi. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndayken bale okulunda Ã¶ÄŸrenciydi. Bu sanatÄ± Ã¶yle sevdi ki tek bir dersi bile kaÃ§Ä±rmadÄ± MacLaine.

Hatta sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± Cinderella oyunundan Ã¶nce ayak bileÄŸini kÄ±rmasÄ±na raÄŸmen bale ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n baÄŸcÄ±klarÄ±yla bunu gizledi ve performansÄ±n ardÄ±ndan ambulans Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

ALTIN Ã‡AÄž'IN SON DÃ–NEMÄ°NE YETÄ°ÅžTÄ°

Ama bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e boyu fazla uzadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baleye veda etmek zorunda kaldÄ±. Yine de sinemaya geÃ§tiÄŸinde bu sevgisini ve eÄŸitimini Ã§ok kullandÄ±.

Shirley MacLaine, Hollywood'u altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ±n son dÃ¶nemine yetiÅŸti. ArdÄ± ardÄ±na filmlerde oynadÄ±. Ä°lk sinema deneyimini Alfred Hitchcock'un The Trouble With Harry adlÄ± filmiyle yaptÄ±. Bu ona AltÄ±n KÃ¼re'de yÄ±lÄ±n yeni yÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ getirdi

Sonra da baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyer sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BuÄŸulu gÃ¶zleriyle dÃ¶neminin en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak kabul edilen Shirley MacLaine aynÄ± zamanda bir yazar ve aktivist.

Hatta kitaplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± dilimize de Ã§evrildi.

