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Hüyla Avşar 'Yıldız De Bana'yı anlattı: Birincilerin ödülü başrol

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#Yıldız De Bana#Hülya Avşar#Hamdi Alkan
Hüyla Avşar Yıldız De Banayı anlattı: Birincilerin ödülü başrol
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:45

Kanal D’nin yarışma programı “Yıldız De Bana”nın yeni bölümü yarın ekrana gelecek. Jüri üyesi Hülya Avşar, yarışmanın büyük ödülü hakkında “Kazanan yarışmacıların yerleri hazır. Birinci olan kadın ve erkek yarışmacımız Pastel Film’in bir projesinde başrol oynayacak” dedi.

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KANAL D’nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlayan yarışma programı “Yıldız De Bana”, yarın akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstleniyor.

Hülya Avşar, kolay bir jüri olmadıklarını söyledi: “Yarışmacılar, zor bir jürinin önündeler. Ben mesela kolay bir jüri olduğumu düşünmüyorum. Biraz zorlanıyorlar bu konuda... En önemlisi yarışmada kazanan yarışmacıların yerleri hazır. Birinci olan kadın ve erkek yarışmacımız PastelFilm’in bir projesinde başrol oynayacak. Ve bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz de referans olacağız.”

YILDIZ DE BANA'NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

OYUNCU DANS EDİP ŞARKI SÖYLEMELİ

Hülya Avşar, oyunculuğun sadece role girmek olmadığını dile getirdi:

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“Oyunculuk dediğin sadece bir rol içine girmek değildir. Dans edebiliyor musun ya da şarkı söyleyebilir misin? Çünkü günün birinde müzikalde de oynayabilirsin. Oyunculuğun çok fazla dinamiği var. Yarışmacılarda bu detayların da olması önemli.” Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirten Pastel Yapım imzalı “Yıldız De Bana”da 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı yarışıyor.

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#Yıldız De Bana#Hülya Avşar#Hamdi Alkan

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