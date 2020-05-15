MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHüsnü virüse yakalanıyor
GeriTelevizyon Hüsnü virüse yakalanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Demet Özdemir Yıldırım / dozdemir@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hüsnü virüse yakalanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hüsnü virüse yakalanıyor
Abone Olgoogle-news

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar” yeni bölümüyle ekranda.

Canan isimli hemşire Covid-19 salgınıyla mücadele eden bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği bir muameleyle karşılaşır ve durumu polise bildirir. Diğer taraftan Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır, ancak hastaneye gitmek istemez. Çocuklar Mesut’tan yardım ister. Ambulans çağırılır. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Hüsnü’nün testi pozitif çıkar. 20.15 KANAL D

YARIŞMACILARDAN İLGİNÇ CEVAPLAR

Hüsnü virüse yakalanıyor

Sevilen yarışma programı “Kelime Oyunu”, 750’nci kez izleyiciyle buluşacak. Ali İhsan Varol’un sunduğu programın bu bölümünde sorulara verilen ilginç cevaplar herkesi şaşırtacak. 19.15 teve2

KOLAJ BÖLÜM

Hüsnü virüse yakalanıyor
Beyazıt Öztürk’ün sunduğu “Beyaz Show”, kolaj bölümüyle ekranda. Ünlü şovmenin eğlenceli skeçleri ve konuklarıyla sohbetleri, gecenize renk katacak. 00.00 KANAL D

KİMLER ZEKAT VERMELİ?

Hüsnü virüse yakalanıyor

M. Fatih Çıtlak, “Sahur Vakti” programında bu gece “zekat” konusunu ele alacak. Çıtlak, kimlerin zekat vermesi gerektiğini ve zekatın İslam’daki yerini anlatacak. 02.00 KANAL D

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle