Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Turan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyatta gol sesi Skor...Canlı | Olimpiyat'ta gol sesi! Skor...#Karagümrük
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Bakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekBakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Turan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

#Hüseyin Turan#Şarkılar Bizi Söyler#Hüseyin Turan Kimdir
Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli Hüseyin Turan Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

Kanal D ekranlarında her cumartesi saat 20:00'da yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde “Türkü Gecesi" yaşanacak. Türkülerin güçlü yorumcusu ünlü sanatçı Hüseyin Turan, kendine has yorumuyla türküleri yorumlayacak. Yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarının hayatları da merak konusu oldu. İşte o konuklardan usta yorumcu Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları ve Hüseyin Turan şarkıları...

Haberin Devamı

Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğu ve yorumculuğu eşliğinde Şarkılar Bizi Söyler bu hafta türkü gecesi ile izleyenlere keyifli, bol müzikli saatler yaşatacak. Programın konuklarından olan güçlü yorumcu Hüseyin Turan'ın hayatı da fragmanın yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Hüseyin Turan şarkıları ve biyografisi...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Başarılı müzisyen Hüseyin Turan 1967 yılında Erzincan'da doğmuştur. Erzincan ilinin Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşinci olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikiye kadar yaşamını burada sürdürdü. İlkokul ikiye geldiğinde ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı. Katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti.[kaynak belirtilmeli] 1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümü'ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne geçti. Tarz olarak Türk halk müziğini seçip müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi, bu yıllarda gitar çalmayı da öğrendi.

Konservatuvardan önce düğünlerde çalan bir grupta söyleyen Turan, konservatuvar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurdu; ancak okul bittikten sonra gruptan ayrıldı ve İstanbul'a taşındı. 1998'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı yayınladı. Bu albümün ardından Aklıma Düştü Gözlerin, Turna Sesi, Hoş Geldin, Kilit, Adı Karanfil, Leyla Nefesi, "Süveyda", "Ki" albümlerini yayınlayan sanatçının son albümü YAAli / Ehl-i Deyişler, Doğaç Müzik etiketiyle 3 Şubat 2017'de yayınlandı.

Haberin Devamı

HÜSEYİN TURAN ŞARKILARI

Stüdyo albümleri;

Hüseyin Turan (1997)

Aklıma Düştü Gözlerin (2000)

Turna Sesi (2002)

Hoş Geldin (2004)

Kilit (2005)

Adı Karanfil (2007)

Leyla Nefesi (2010)

Dolu (2012)

Süveyda (2014)

Ki (2016)

YAAli / Ehl-i Deyişler (2017)

Gerek (2020)

Video klipleri;

Kirvem (1998)

Karahisar Kalesi (1998)

Gelmedin (2002)

Beyaz Giyme (2002)

Merdo (2002)

Gitme (2004)

Alaydım Elin Elime (2005)

Söyleyemedim (2005)

Sendeki Kaşlar (2005)

Al Yeşil Dökün Anneler (2005)

Gönül (2007)

Haberin Devamı

Acayip Hayvanlara Benziyirsen (2007)

Hava Bulanıyor (2012)

Edremit'in Gelini (2013)

Harman Yeri (2014)

Kanlım Olursun (2015)

Söyleyemedim (2016)

Kerbela (2017)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hüseyin Turan#Şarkılar Bizi Söyler#Hüseyin Turan Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy