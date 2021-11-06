Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Turan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

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Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğu ve yorumculuğu eşliğinde Şarkılar Bizi Söyler bu hafta türkü gecesi ile izleyenlere keyifli, bol müzikli saatler yaşatacak. Programın konuklarından olan güçlü yorumcu Hüseyin Turan'ın hayatı da fragmanın yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Hüseyin Turan şarkıları ve biyografisi...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Başarılı müzisyen Hüseyin Turan 1967 yılında Erzincan'da doğmuştur. Erzincan ilinin Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşinci olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikiye kadar yaşamını burada sürdürdü. İlkokul ikiye geldiğinde ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı. Katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti.[kaynak belirtilmeli] 1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümü'ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne geçti. Tarz olarak Türk halk müziğini seçip müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi, bu yıllarda gitar çalmayı da öğrendi.

Konservatuvardan önce düğünlerde çalan bir grupta söyleyen Turan, konservatuvar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurdu; ancak okul bittikten sonra gruptan ayrıldı ve İstanbul'a taşındı. 1998'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı yayınladı. Bu albümün ardından Aklıma Düştü Gözlerin, Turna Sesi, Hoş Geldin, Kilit, Adı Karanfil, Leyla Nefesi, "Süveyda", "Ki" albümlerini yayınlayan sanatçının son albümü YAAli / Ehl-i Deyişler, Doğaç Müzik etiketiyle 3 Şubat 2017'de yayınlandı.

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HÜSEYİN TURAN ŞARKILARI

Stüdyo albümleri;

Hüseyin Turan (1997)

Aklıma Düştü Gözlerin (2000)

Turna Sesi (2002)

Hoş Geldin (2004)

Kilit (2005)

Adı Karanfil (2007)

Leyla Nefesi (2010)

Dolu (2012)

Süveyda (2014)

Ki (2016)

YAAli / Ehl-i Deyişler (2017)

Gerek (2020)

Video klipleri;

Kirvem (1998)

Karahisar Kalesi (1998)

Gelmedin (2002)

Beyaz Giyme (2002)

Merdo (2002)

Gitme (2004)

Alaydım Elin Elime (2005)

Söyleyemedim (2005)

Sendeki Kaşlar (2005)

Al Yeşil Dökün Anneler (2005)

Gönül (2007)

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Acayip Hayvanlara Benziyirsen (2007)

Hava Bulanıyor (2012)

Edremit'in Gelini (2013)

Harman Yeri (2014)

Kanlım Olursun (2015)

Söyleyemedim (2016)

Kerbela (2017)