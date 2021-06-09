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Haber Giriş: 09.06.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Hüseyin Kök'e ne oldu, bulundu mu?

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Hüseyin Kök'e ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 69 yaşında şüpheli şekilde kayıplara karışan 69 yaşındaki Hüseyin Kök aranıyor. Hüseyin Kök'e 2 haftadır ulaşılamıyor. Kastamonu ilinin Küre'ye bağlı Güllüce ilçesinde kaybolan Hüseyin Kök'ün yeğeni Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

69 yaşındaki Hüseyin Kök'e 2 haftadır ulaşılamıyor. 69 yaşındaki Hüseyin Gök Kastamonu'dan kayboldu. Fatma Hanım, eniştesi ve teyzesinin söylediğine göre dayısı ile beraber tarlaya gittiklerini, sen git geleceğiz dediğini, eve geldiğinde dayısının olmadığını dile getirdi. Dayısına yüklü miktar para yollandığını ve dayısının bu sebeple öldürülmüş olduğunu iddia eden Fatma Hanım, eniştesi ve teyzesinin bir şey yapmış olabileceğini, motorla götürmüş de olabileceklerini zira motorun da ortada olmadığını belirtti.

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