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Hüseyin Turan ‘İzinsiz kullanım’ savaşını kazandı

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#Hüseyin Turan#Grup Laçin#Barış Müzik
Hüseyin Turan ‘İzinsiz kullanım’ savaşını kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:14

TÜRKÜCÜ Hüseyin Turan, “Grup Laçin-Türküden Sevgiye” albümünde yer alan 11 eserini izinsiz ve hukuka aykırı şekilde kullandığı iddiasıyla Barış Müzik’e açtığı davayı kazandı.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde geçen yıl açılan davaya göre;

Turan albümde yer alan “Şinanari”, “İndim Yarin Bahçasına”, “Birgün”, “Asiye”, “Cemalım”, “Halide”, “Ayvaz Güzellemesi”, “Korkmirem”, “Gerizler Başı”, “Eşeği Saldım Çayıra” ve “Usandım” eserlerinin hak sahibiydi. Barış Müzik’in eserleri kendisinden izin almadan dijital platformlarda yayınladığını öne süren türkücü, izinsiz kullanımın önlenmesini talep etti.

Barış Müzik ise gerekli izinlerin alındığını öne sürdü. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, eserlerin kullanımının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Turan’ı haklı buldu. Mahkeme, 11 eserin Barış Müzik tarafından dijital mecralarda kullanılmasını yasakladı. 

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#Hüseyin Turan#Grup Laçin#Barış Müzik

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