Hüseyin Turan ‘İzinsiz kullanım’ savaşını kazandı

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde geçen yıl açılan davaya göre;
Turan albümde yer alan “Şinanari”, “İndim Yarin Bahçasına”, “Birgün”, “Asiye”, “Cemalım”, “Halide”, “Ayvaz Güzellemesi”, “Korkmirem”, “Gerizler Başı”, “Eşeği Saldım Çayıra” ve “Usandım” eserlerinin hak sahibiydi. Barış Müzik’in eserleri kendisinden izin almadan dijital platformlarda yayınladığını öne süren türkücü, izinsiz kullanımın önlenmesini talep etti.
Barış Müzik ise gerekli izinlerin alındığını öne sürdü. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, eserlerin kullanımının hukuka aykırı olduğu belirtildi.
Kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Turan’ı haklı buldu. Mahkeme, 11 eserin Barış Müzik tarafından dijital mecralarda kullanılmasını yasakladı.